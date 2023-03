Daimler Truck nel primo anno quotazione raggiunge obiettivi

Nel suo primo anno di vita come società quotata (la separazione dalla capogruppo era avvenuta nel ottobre del 2021) Daimler Truck ha fatto segnare risultati più che positivi aumentando ricavi, Ebit, il ritorno sulle vendite rettificato e flusso di cassa libero nel 2022.

Come hanno dettagliato oggi Martin Daum, presidente del consiglio di amministrazione e Jochen Goetz Cfo nella conferenza sui risultati finanziari, Daimler Truck ha raggiunto gli obiettivi fissato per lo scorso anno nonostante le avverse condizioni della catena di fornitura.

Con 520.300 consegne di veicoli industriali e autobus, il 14% in più rispetto alle 455.400 del 2021, Daimler Truck ha fatto segnare nel 2022 ricavi per 50,9 miliardi che se paragonati ai 39,8 del 2021 rappresentano una crescita del 28%. Un risultato, è stato detto, che è la conseguenza della forte domanda di prodotti e alla politica di elevati prezzi netti.

Il forte miglioramento dell'Ebit rettificato (+55%) lo ha visto salire a 3,959 miliardi dai 2,552 del 2021. Daimler Truck ha così ottenuto un ritorno sulle vendite (ROS) rettificato dell'attività industriale del 7,7% mentre nel 2021 era stato del 6,1%. Leggero miglioramento anche per il free cash flow dell'attività industriale pari a 1,746 miliardi, era stato di 1,556 miliardi nel 2021.

Come primo dividendo da società indipendente è stata avanzata una proposta di 1,30 euro per azione che dovrà essere ratificata dall'assemblea degli azionisti il prossimo 21 giugno.

"Il 2022 è stato un anno molto speciale per noi, un anno impegnativo sotto molti aspetti, - ha detto Daum - ma soprattutto un primo anno di successo per Daimler Truck come società quotata indipendente. I nostri ottimi risultati dimostrano che abbiamo gestito molto bene il nostro ambiente, che si tratti dell'impatto della guerra Russia-Ucraina, dei continui vincoli della catena di approvvigionamento o dell'elevata inflazione".

"Abbiamo compiuto notevoli progressi verso lo sblocco del nostro potenziale di profitto e abbiamo anche compiuto ulteriori passi importanti - ha concluso - per quanto riguarda la nostra ambizione di guidare il trasporto sostenibile e affrontare il cambiamento climatico".

Per quanto riguarda il 2023 Daimler Truck prevede - nonostante condizioni economiche difficli, alti prezzi dell'energia e tensioni nell'approvvigionamento - uno sviluppo robusto in importanti mercati. Nelle due principali regioni Nord America ed Europa, Daimler Truck prevede vendite nel 2023 tra 510.000 e 530.000 unità.

Il Gruppo prevede un aumento significativo dei suoi ricavi, compresi tra 53 e 55 miliardi di euro nel business industriale e tra 55 e 57 miliardi a livello di Gruppo. Daimler Truck si attende inoltre un aumento significativo del suo Ebit rettificato con un ROS rettificato del business industriale che dovrebbe oscillare tra il 7,5% e il 9%.