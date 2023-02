Tesla costruirà un impianto a Monterrey, in Messico

Tesla costruirà un impianto in Messico, a Monterrey. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador che ha avuto avuto un colloquio con Elon Musk. "C'è un intesa, ci sarà un investmento e la fabbrica di Tesla in Messico sarà localizzata a Monterrey con un impegno a risolvere il problema della scarsità idrica", ha detto oggi il presidente del Messico nella sua consueta conferenza stampa mattutina. "Non voglio dare maggiori dettagli perché domani ci sarà un annuncio da parte di Tesla", ha aggiunto. L'annuncio conferma che il governo messicano ha accettato alla fine le condizioni proposte dal ceo di Tesla, Elon Musk, che fin dall'inizio prevedeva localizzare l'impianto nello stato settentrionale di Nuova Leon, alla frontiera con il Texas. La settimana scorsa Lopez Obrador aveva affermato che non avrebbe concesso a Tesla di installarsi in quella regione sostenendo che si tratta di un'area che sta soffrendo una crisi idrica. Nell'annuncio di oggi il presidente ha affermato di aver raggiunto un accordo con Musk e l'impegno di Tesla di aiutare a risolvere la crisi idrica dello stato di Nueva Leon utilizzando un sistema di riciclaggio dell'acqua per la nuova fabbrica.