Tesla: cresce l'attesa per l'investor day di domani

Tesla è pronta ad annunciare il Master Plan 3, "il percorso verso un futuro energetico completamente sostenibile per la terra", come riporta la pagina Instagram ufficiale del brand, nell'investor day. Domani sapremo tutto, intanto cresce l'attesa per le novità tecnologiche che potrebbero essere presentate, a livello di guida autonoma e di batterie, ma soprattutto per l'eventuale annuncio di nuovi modelli. In particolare, si attende la risposta del marchio ad una richiesta del mercato dell'elettrico esteso verso il basso. Per cui, potrebbe essere quasi arrivato il giorno dell'annuncio della rivale della Volkswagen ID.3, della Tesla da circa 25.000 dollari, visto che il brand ha annunciato che nell'investor day si parlerà della piattaforma di nuova generazione. Insieme a lei potrebbe esserci spazio anche per una Model 3 rivista per essere ancora un modello di riferimento.