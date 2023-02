Mercedes-Benz presenta MB.OS sistema operativo proprietario

Mercedes-Benz ha scelto Sunnyvale, in California - dove ha sede il suo campus aziendale R&D - per presentare il sistema operativo proprietario MB.OS, una nuova architettura chip-to-cloud appositamente creata che sarà l'elemento centrale di ogni modello futuro della Stella a Tre Punte.

MB.OS sarà introdotto a metà del decennio con la nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) ma avrà già alcune applicazioni nella imminente nuova Classe E.

Verranno offerte funzionalità software che lo stesso ceo del Gruppo Ola Källenius ha definito, durante la sua presentazione diffusa anche in streaming video, "eccezionali" e che "stupirà i clienti con la sua facilità d'uso". E il Gruppo avrà la possibilità di vedere crescere le entrate nette generate dai servizi connessi passando da 1 miliardo di euro del 2022 a 8 miliardi tra il 2025 e il 2030.

Il programma MB.OS prevede la partnership con i leader dell'innovazione per offrire, ad esempio, l'accesso integrato alle funzionalità e alle mappe di Google, per disporre nell'infotainment di Tik Tok ma anche delle videoconferenze di Webex e Zoom o dell'accesso alla piattaforma di film Zync. Attraverso ulteriori collaborazioni con i principali protagonisti tecnologici dell'hardware e del software, Mercedes punta a garantire uno sviluppo efficiente e una rapida scalabilità con il passaggio dai livelli dell'attuale esperienza di infotainment a una esperienza di gran lunga superiore al mirroring dello smartphone.

L'integrazione di contenuti best-in-class (specifici per regioni, con un focus particolare per la Cina) che abbracciano musica, video, giochi e produttività - secondo Mercedes - potrà infatti salire a livelli elevati grazie allo schermo a tutta larghezza del sistema di bordo Mbux, al suono coinvolgente e agli ulteriori sviluppi del controllo vocale.

"In Mercedes-Benz, ci dedichiamo alla costruzione delle auto più desiderabili al mondo. - ha detto Källenius - e di conseguenza, abbiamo preso la decisione di essere gli architetti del nostro sistema operativo, un'architettura chip-to-cloud unica che sfrutta il suo pieno accesso ai componenti hardware e software dei nostri veicoli".

"Combinando questa competenza interna con una selezione di partner di livello mondiale, creeremo un'esperienza cliente eccezionale, dall'assistenza alla guida, alla navigazione e all'intrattenimento, fino alla ricarica integrata. MB.OS sarà caratterizzato da piena possibilità di aggiornamento e miglioramenti costanti".

Grazie a MB.OS sarà possibile anche un avanzamento della guida automatizzata con funzionalità SAE Level 2 migliorate in ambienti urbani e Level 3 fino a 130 km/h. Tutto sarà gestito dalla piattaforma Drive del partner Nvidia e dall'apprendimento automatico. I veicoli completamente connessi saranno in grado di condividere dati e migliorare rapidamente nel tempo tramite aggiornamenti OTA.

Il 'cervello guida' del veicolo sarà il system-on-chip Drive Orin di Nvidia, in grado di eseguire 254 trilioni di operazioni al secondo per elaborare i dati provenienti da una suite di sensori che circondano il veicolo.

Gli 'occhi' del sistema (i sistemi di percezione) insieme a sensori radar e alle telecamere sono i LiDar del partner Mercedes-Benz Luminar. In particolare il sensore IRIS di nuova generazione di Luminar è in grado di riconoscere anche piccoli oggetti con bassa riflettività nello spettro infrarosso. n Cina, Mercedes-Benz si sta inoltre impegnando in una partnership cloud locale con Tencent per supportare i suoi sistemi di guida automatizzata.

Come ha precisato Britta Seeger, componente del board di Mercedes-Benz con responsabilità per marketing e vendite, verranno offerti servizi più personalizzati e convenienti, grazie alla identità Mercedes_me che collega tutte le informazioni relative al cliente.

Si spazia dai pagamenti dei carburanti e delle ricariche elettriche all'acquisto di beni e servizi, dagli appuntamenti in officina ai finanziamenti dei taglianti e delle riparazioni. Per semplificare l'esperienza del cliente, i servizi personalizzati e gli aggiornamenti si utilizzeranno i tre convenienti pacchetti MB.Connect, MB.Charge e MB.Drive.