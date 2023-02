Tavares, senza incentivi auto elettriche troppo costose

"Senza incentivi le auto elettriche sono ancora troppo costose per la classe media. La sfida è quanto velocemente si riuscirà a ridurre ii costi per venderle anche senza". Lo ha detto Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis, commentando i conti 2022. Tavares ha ricordato che in Germania non appena sono stati sospesi gli incentivi il mercato è crollato. "Siamo soddisfatti delle nostre vendite di auto elettriche e non abbiamo ancora iniziato l'offensiva negli Stati Uniti. Siamo l'azienda con il più alto tasso di crescita di vendita di Bev, abbiamo buoni modelli, la nostra tecnologia è apprezzata", ha aggiunto.

"Alcuni nostri competitor hanno tagliato i prezzi per motivi tattici. Immagino che lo abbiano fatto perché non sono contenti dei loro risultati di vendita di elettriche. Noi abbiamo fatto +41% solo in Europa e partiremo negli Usa quest'anno", ha detto Tavares, che non è preoccupato per i tagli al listino di case come Tesla e Ford. Tavares ha ricordato che Stellantis oggi ha 23 modelli Bev sul mercato, che verranno fatti 9 nuovi lanci nel 2023 e che a fine 2024 saranno 47, il doppio. In Nord America, Tavares ha spiegato che l'elettrificazione "sarà una sfida", ma il manager ha detto di essere "molto fiducioso". Prosegue anche il piano per le gigafactory in Europa. Quest'anno sarà operativa la prima a Douvrin, in Francia. "Nel 2023 saranno prodotte le batterie per i test, e dall'inizio del 2024 sarà operativa" ha detto Tavares. La seconda gigafactory europea del gruppo sarà realizzata in Germania, la terza in Italia, a Termoli. "La situazione dei semiconduttori sta migliorando - ha detto ancora - abbiamo ancora qualche problema con un paio di fornitori. La produzione va bene anche se non è ancora a livelli perfetti. Non produciamo ancora tutte le auto che vorremmo, ma abbiamo un significativo portafoglio ordini. L'offerta è tornata. Abbiamo migliorato la redditività della nostra attività in Asia in modo significativo. Stellantis in Cina sta ricentrando il suo business. L'utile operativo adjusted è aumentato del 48%, un miglioramento non dovuto ai volumi ma al valore" ha aggiunto Tavares che ha spiegato che l'intenzione è di portare sul mercato cinese i brand come Jeep, Alfa Romeo e Ds che hanno maggiore redditività.

La normativa Euro7 nella parte che riguarda le emissioni "è inutile perché troppo costosa e non porta benefici per ambiente e salute. E' solo una distrazione" ha aggiunto. Secondo Tavares è, invece, positiva la parte relativa all'inquinamento prodotto da pneumatici e freni. "Stellantis non ha bisogno di brand low cost, ma di modelli accessibili. Ho tanti core brand come Fiat e Citroen che hanno un posizionamento chiaro", ha aggiunto Tavares rispondendo a chi gli chiedeva se al gruppo serva un brand a costi più bassi come la Dacia per aumentare i volumi.