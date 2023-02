Stellantis: conti record nel 2022, utile +26%, ricavi +18%

Stellantis ha chiuso il 2022 con 'risultati record': un utile netto pari a 16,8 miliardi, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente e un utile operativo rettificato di 23,3 miliardi, in crescita del 29%. I ricavi netti ammontano a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione. Agli azionisti sarà distribuito un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione.

Stellantis è numero uno nelle vendite di veicoli commerciali elettrici in Ue30, numero due nelle vendite globali di elettriche in Ue30, numero uno nelle vendite di ibride in Usa. Complessivamente l'aumento nel 2022 è stato del 41%. Il primo mezzo elettrico statunitense, Ram ProMaster, è in arrivo nel 2023. La gamma di 23 modelli elettrici sarà disponibile sul mercato, 9 arriveranno nel 2023. Stellantis ha ottenuto benefici netti di cassa per 7,1 miliardi di euro dalle sinergie, in anticipo di oltre due anni rispetto all'obiettivo di 5 miliardi miliardi di euro su base annua. Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023. Il cfo di Stellantis, Richard Palmer, plaude ai risultati "record" realizzati nel 2022 dal colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. "Sono risultati molto forti", ha dichiarato Palmer, in occasione una conference call con i giornalisti internazionali. "Sono risultati molto forti. Malgrado le attuali sfide del mercato", ha detto citando, tra l'altro, il nodo dei semiconduttori, le forniture energetiche o l'inflazione. Il top manager di Stellantis è rimasto cauto, in particolare, sulla penuria di semiconduttori che a suo avviso verrà risolta solo "lentamente" e "progressivamente" e continuerà a pesare sul comparto automobilistico anche nei prossimi mesi. Quanto all'Inflation Reduction Act (Ira) americano, ha dichiarato, "non ha un grande impatto" sulla strategia del gruppo, che punta a "localizzare" la produzione "nei nostri principali mercati". Come l'installazione di gigafactory in Europa e nord America. Stellantis ha chiuso il 2022 con 'risultati record': un utile netto pari a 16,8 miliardi, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente e un utile operativo rettificato di 23,3 miliardi, in crescita del 29%. I ricavi netti ammontano a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione. "Siamo entusiasti", ha dichiarato Palmer, aggiungendo che questi risultati "confermano il valore" di tutti lavoratori di Stellantis.Agli azionisti sarà distribuito un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi (+78%), coerente con l'obiettivo 2030 di superare 20 miliardi.