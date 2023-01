Ford aumenta la produzione e taglia i prezzi della sua Mustang Mach-E elettrica. La decisione segue l'annuncio del taglio dei prezzi di Tesla e segnala come la concorrenza nel settore delle auto elettriche aumenta. La riduzione dei prezzi punta a far sì che la Mustang Mach-E resti competitiva in un "mercato che cambia rapidamente". I prezzi saranno ridotti fra l'1,2% e l'8,8% a seconda della configurazione scelta per la vettura.