Veicoli commerciali: Anfia, -12,7% nel 2022

Nel 2022, il mercato dei veicoli commerciali leggeri segna un calo del 12,7% rispetto al 2021. A confronto con il 2020, già impattato dall'emergenza Covid, invece - spiega l'Anfia - si registra un aumento delle immatricolazioni dello 0,3%.

Le immatricolazioni per il mercato degli autocarri pesanti nel 2022 sono 25.341, con un aumento del 2,1%. In confronto al cumulato 2020 la crescita è stata invece del 25%.Per il settore dei veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con ptt superiore a 3.500 Kg l'andamento è positivo con +11% di immatricolazioni.

In confronto al 2020, la registrazione di nuovi libretti è pari a +47%.

Infine, il settore degli autobus (trasporto persone) nel 2022 registra una diminuzione del 6,4%, con 3.255 nuovi autobus.

Paragonato al 2020, si registra un aumento del 3,5%.