Toyota limita ordini Lexus in Giappone per carenza di chip

In Giappone Toyota Motor sta limitando gli ordini delle sue auto di lusso Lexus in funzione del perdurare della crisi delle forniture di semiconduttori.

Secondo quanto riporta Nikkei, il Gruppo numero uno al mondo prevede che questo problema, che influisce sui regolari flussi produttivi, possa perdurare per tutto il 2023.

Di conseguenza a ciascun concessionario Lexus la società ha fissato un limite al numero di ordini che possono essere acquisiti.

Da questa primavera verrà inoltre installato un sistema per condividere con i rivenditori le informazioni sulle date di consegna - con anticipo fino a 24 mesi - in modo da garantire la massima stabilità nella gestione degli ordini e la totale chiarezza con i clienti.