Gruppo Bmw, dopo dati 2022 resta primo brand premium globale

Il Gruppo Bmw, dopo un 2022 di grande successo per avere mantenuto la prima posizione nel segmento premium globale e aver visto crescere del 107,7% le immatricolazioni di Bev, punta per l’anno in corso a raggiungere il 15% delle vendite totali con modelli completamente elettrici.

Lo ha detto Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG responsabile per clienti, marchi e vendite, in occasione della pubblicazione dei dati relativi al 2022. “La nostra solida gamma di prodotti è la migliore risposta a un ambiente difficile e ci ha permesso di raddoppiare nuovamente le nostre vendite di veicoli elettrici nel 2022 - ha sottolineato Nota - e siamo fiduciosi di poter costruire su questo successo il 2023, poiché continuiamo a registrare ordini particolarmente elevati per i nostri modelli completamente elettrici”.

Da un punto di vista strettamente numerico, il Gruppo Bmw ha consegnato un totale di 2.399.636 auto dei brand Bmw, Mini e Rolls-Royce in tutto il mondo nel 2022 con un calo del 4,8% rispetto al 2021. Difficoltà come i colli di bottiglia nelle forniture, i blocchi per la pandemia in Cina e la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto maggiore nei primi sei mesi dell’anno. Le vendite hanno poi recuperato nella seconda metà del 2022 tanto che nel quarto trimestre si è registrato un incremento del 10,6%, con 651.798 veicoli consegnati ai clienti.

Come sottolineato, Bmw mantiene la prima posizione nel segmento premium globale con un totale di 2.100.692 immatricolazioni (-5,1%) in tutto il mondo lo scorso anno. Da sottolineare la forte crescita (+35,6% ) dei veicoli elettrificati inclusi i modelli ibridi plug-in arrivando a 372.956 unità. Sono stati registrati ordini elevati per modelli come X1, iX1, i4, iX e i7. Entro la fine del 2033, la gamma elettrica sarà completa con la Bmw i5.

Nuovo massimo storico - in concomitanza con le celebrazioni del primo cinquantenario del brand - per Bmw M che ha registrato una crescita del +8,4% rispetto all'anno precedente, con la vendita di 177.257 unità. Mini Electric rimane la variante di modello più venduto di questo marchio premium del Gruppo Bmw. Il 2023 sarà un anno molto importante perché il Mini festeggia i 110 anni di produzione automobilistica nel suo stabilimento principale di Oxford. In questa occasione verranno svelati due inediti modelli completamente elettrici della nuova famiglia Mini.