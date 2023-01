Un 2022 con un calo di vendite del 12% per Volvo

Sono esattamente 615.121 le automobili vendute da Volvo Cars nel corso del 2022. La casa automobilistica ha comunicato i dati di vendita dell'anno appena concluso e che ha fatto registrare un un calo del 12% rispetto all'anno precedente. Durante l'anno, la quota di modelli Volvo completamente elettrici, ha invece raggiunto il 10,9%, rispetto al 3,7% del 2021.

L'andamento delle vendite di Volvo Cars nell'intero anno, ha comunicato la casa svedese, ha risentito delle difficoltà riscontrate in tutta la catena di fornitura e delle limitazioni alla produzione causate dalla carenza di componenti e dalle chiusure dovute al Covid in Cina. Nonostante ciò, Volvo Cars ha continuato a registrare una forte richiesta di autovetture. A dicembre, la casa automobilistica ha venduto 72.663 esemplari, con un aumento del 12,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La quota di auto della gamma Recharge con trazione completamente elettrica e ibrida plug-in ha raggiunto il 43,8% a dicembre 2022. Le auto elettriche al 100% hanno rappresentato il 20,1% delle vendite globali nel corso del mese. Il numero di abbonamenti attivi alla fine del 2022 risulta poi in aumento del 49% rispetto al 2021.

Per l'intero anno 2022, il numero di Volvo vendute online è aumentato del 17,0% rispetto al 2021. Questa crescita è stata determinata dall'aumento della domanda da parte dei clienti e dall'ampliamento dell'offerta in un maggior numero di mercati.

Negli Stati Uniti, la Casa ha venduto 102.038 auto lo scorso anno, il che riflette un calo del 16,5% rispetto al 2021. Nel mese di dicembre, le auto vendute da Volvo Cars negli Stati Uniti sono state 11.111, in aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Le vendite in Cina si sono attestate a 162.322 unità, pari a un calo del 5,4% rispetto al 2021. A dicembre, Volvo Cars ha venduto 16.950 vetture in Cina, con un incremento del 15,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In Europa, invece, le vendite da inizio anno sono diminuite del 15,7%, per un totale di 247.413 autovetture. A dicembre, le auto vendute in Europa sono state 33.407, registrando un aumento del 17% rispetto allo stesso mese del 2021.

A livello globale, la XC60 si è confermata anche nel 2022 il modello più venduto dalla Volvo, con 195.338 auto consegnate. La XC40 segue al secondo posto, con vendite complessive pari a 169.206 unità, mentre la XC90 si colloca al terzo posto con 97.130 unità.