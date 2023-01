DS Automobiles, risultati 2022 positivi nel mercato italiano

Nonostante il calo del mercato premium complessivo italiano del 6%, DS Automobiles ha registrato nel 2022 un incremento del 38% del suo market share a completamento di un quadro più che positivo che ha visto in dicembre la miglior performance di sempre con 665 unità immatricolate e il miglior risultato ottenuto nel segmento dei veicoli a basse emissioni (Lev cioè meno di 50 g/km di CO2) con 1.614 unità vendute nello scorso anno.

Questa è senza dubbio una chiara dimostrazione - si legge nella nota - che nei suoi 8 anni di vita il premium brand francese sta facendo passi importanti nel mercato italiano e si sta facendo apprezzare da un pubblico sofisticato, sempre più attento all'ambiente ma che non intende rinunciare allo stile e al comfort a bordo.

Dalla sua nascita nel 2014, il marchio DS incarna il savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica.

Concepita per una clientela alla ricerca di espressione personale e appassionata di nuove tecnologie, la seconda generazione dei modelli DS unisce eleganza e tecnologia all'avanguardia.

"Siamo molto orgogliosi dei risultati di vendita e delle performance che DS ha ottenuto quest'anno - ha dichiarato Raffaele Russo, managing director del marchio DS in Italia - a dimostrazione che la qualità dei nostri prodotti è stata riconosciuta dai nostri clienti nonostante la giovane età sul mercato".

"Asse portante della crescita del marchio sono i nostri DS Store che nel 2023 saliranno a 60 punti incrementando la nostra capillarità territoriale grazie agli investimenti che i dealer stanno mettendo in opera. Nei nostri DS Store ma anche on line, il cliente è posto al centro dell'esperienza d'acquisto grazie all'ampia offerta di servizi DS Automobiles, come il programma Only You, attraverso cui i clienti possono fare esperienze di livello premium e usufruire di servizi esclusivi come DS Valet, DS Assistance e Rent a DS". La gamma oggi si compone di nuova DS 3, DS 4, nuova DS 7 e DS 9, tutti proposti anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-Tense. DS Automobiles ha da sempre posto l'elettrificazione al centro della sua strategia. Dal 2019, il premium brand francese ha presentato una gamma 100% elettrica diventando nel 2020 il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. Per DS, che punta all'elettrificazione totale già nel 2024, nel mercato italiano delle 'passenger car' il mix Lev è 3 volte superiore il mix del mercato (27% vs 9%).