Accordo tra Karhoo e Renfe per la mobilità multimodale

Un nuovo accordo per Karhoo, l'azienda di Mobilize che riunisce le flotte di taxi e i servizi di noleggio auto con conducente di tutto il mondo, che si è associata a Renfe, società specializzata in trasporti ferroviari, diventando così una delle prime aziende a contribuire alla nuova piattaforma di servizi di mobilità di Renfe, chiamata dōcō.

Con dōcō, i viaggiatori potranno pianificare, prenotare e pagare varie modalità di trasporto, come treni, taxi, scooter e moto elettriche tramite un'unica app. La partnership con Karhoo dà accesso agli utenti di dōcō ad oltre 22mila taxi e servizi di noleggio auto con conducente in più di 50 città spagnole.

Karhoo permette agli operatori professionali del settore dei viaggi e dell'ospitalità, nonché alle aziende, di proporre ai propri clienti servizi di taxi e noleggio di auto con conducente con le loro app online e i rispettivi brand. La piattaforma di distribuzione della mobilità di Karhoo dispone anche di una tecnologia che permette agli utenti di mettersi in contatto con migliaia di flotte di taxi e servizi di noleggio auto con conducente in tutto il mondo.

"L'aggiunta di soluzioni di mobilità complementari ai servizi già proposti - ha dichiarato Fedra Ribeiro, ceo di Mobilize - consente agli operatori del settore dei viaggi, come Renfe, di migliorare l'esperienza e il livello di soddisfazione dei clienti. Siamo molto orgogliosi della partnership tra Karhoo e Renfe ed è nostra convinzione che questa contribuirà a promuovere la mobilità multimodale grazie a soluzioni semplici ed affidabili per i viaggiatori".