Land Rover Defender, nuova piattaforma per l'elettrica?

La gamma attuale di Land Rover Defender include versioni a benzina, benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid e ibrida plug-in.

In futuro conterà anche una versione 100% elettrica, sempre declinata nelle tre varianti di carrozzeria siglate 90,110 e 130. Recenti indiscrezioni rilanciate dalla stampa specialistica britannica hanno ipotizzato il debutto della Land Rover Defender Elettrica nel 2025, in parallelo all'aggiornamento delle versioni termiche. Aggiornamento che partirebbe addirittura dalla piattaforma, con l'adozione della MLA Flex adatta ad ospitare la propulsione elettrica, in sostituzione della attuale PLA.

A dispetto di un cambiamento così importante, il look della Defender non si scosterà molto da quello attuale. Land Rover non ha divulgato alcun dato tecnico ufficiale sulla Defender elettrica. Tuttavia, considerando che la piattaforma MLA è in grado di ospitare pacchi batteria nell'ordine dei 100 kWh, è ipotizzabile un'autonomia superiore ai 450 km. All'interno dell'abitacolo rivestimenti con materiali sostenibili e impostazione full-digital.