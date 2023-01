Stellantis al Ces 2023, intervento il 5 gennaio del ceo Tavares

Tutta dedicata a quella che l'azienda definisce 'mobilità elettrica all'avanguardia' la presenza di Stellantis al Ces 2023, con due punte di diamante rappresentate dal pick-up 100% a batteria Ram 1500 Revolution Bev e dall'innovativo Peugeot Inception Concept.

Queste due novità assolute dimostreranno le visioni future del Gruppo incentrate sul cliente e accompagneranno il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, durante il keynote del 5 gennaio.

"Sarà possibile vedere come stiamo portando sul mercato la propulsione elettrificata e priva di emissioni - ha anticipato Tavares - come il nostro software sta rendendo la mobilità più facile e sicura e come la sostenibilità sia radicata in tutte le nostre decisioni. La nostra spinta a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 è la nostra stella polare".

Stellantis porta dunque la sua visione per una nuova era di libertà e di mobilità all'avanguardia al Ces 2023, iniziando con il discorso del ceo Tavares sulla visione di Stellantis giovedì 5 gennaio presso il Venetian Palazzo Ballroom. I punti salienti della presenza al Consumer Electronics Show includono la presentazione da parte del ceo di Peugeot Linda Jackson del Peugeot Inception Concept e quella del Ram 1500 Revolution Bev Concept da parte del ceo di Ram Mike Kovald.

Ci saranno anche le Jeep 4xe, un'iniziativa di elettrificazione globale che sta trasformando l'offerta attraverso la visione di un fuoristrada Zero Emissioni e l'offerta del 100% dei suoi modelli con una variante elettrificata entro il 2025. A sua volta Chrysler anticipa al Ces le prime applicazioni nordamericane della nuova connettività Stellantis e presenta gli ultimi sviluppi nella sua roadmap che prevede il lancio del primo veicolo elettrico a batteria Chrysler nel 2025 e un portafoglio completamente elettrico a batteria nel 2028.

Con Charger Daytona SRT Bev il brand reinventa Dodge l'auto elettrica prestazione (la muscle car) e offre uno sguardo al futuro elettrico di Dodge in un veicolo che si guida come una Dodge, sembra una Dodge e suona come una Dodge con propulsione a emissioni zero.

Fiat, che al recente Los Angeles aveva annunciato l'arrivo negli Stati Uniti della 500e elettrica, presenterà all'evento di Las Vegas il Fit Metaverse Store primo showroom interattivo al mondo basato sul metaverso. Un'esperienza di marca coinvolgente e semplice.

L'esperienza virtuale di Stellantis al Ces 2023 sarà disponibile al 5 gennaio 2023 alle 15:00. PST/18:00 EST e alle 12:00 CET del 6 gennaio su www.stellantis2023ces.com. Il keynote del ceo di Stellantis Carlos Tavres al Ces 2023 è previsto per le 14:00. PST/17:00 EST/23:00 CET del 5 gennaio 2023.