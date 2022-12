Italdesign guarda agli Usa, un nuovo logo per i 55 anni

Italdesign si prepara a celebrare cinquantacinque anni con un nuovo posizionamento a livello globale come hub tecnologico, mentre valuta l'apertura di una nuova sede negli Stati Uniti.

Il debutto ufficiale del nuovo logo sarà al Ces - Consumer Electronics Show - di Las Vegas con un testimone speciale: Climb-E, un concept Bev a guida autonoma di livello 5, in grado di integrarsi nelle strutture di edifici civili e residenziali, di nuova e futura generazione, sviluppato con il Gruppo Schindler, uno dei maggiori produttori di sistemi di trasporto verticale al mondo, principalmente di ascensori, e il Dipartimento di Architettura e Design (Dad) del Politecnico di Torino. Il nuovo logo prende ispirazione stilisticamente dal passato - utilizzando le 13 bacchette verticali che ricordano il giorno della fondazione - e che rappresentano la "I". Crescono di corpo per creare un effetto dinamico e si chiudono con la "D". Lo studio grafico di queste due lettere sottolinea il concetto di futuro, movimento, evoluzione.

"Trasformazione e crescita - spiega l'amministratore delegato Antonio Casu - sono stati parte integrante dei primi 55 anni di vita di Italdesign e vogliamo lo siano anche per i prossimi cinquantacinque e oltre. L'innovazione è nel Dna della nostra azienda. Oggi Italdesign è un'azienda moderna, estremamente competente e molto dinamica, capace di sperimentazione avanzata e alla continua ricerca di opportunità.

Siamo in Italia, a Moncalieri e Nichelino, in Spagna, a Barcellona, oltre che in Germania, a Wolfsburg e Ingolstadt. A settembre abbiamo aperto una sede in Cina, a Shanghai, per esser fisicamente presenti sul territorio e fornire ai nostri clienti un servizio in real time. Stiamo valutando come prossimo step anche una sede negli Stati Uniti".