Stellantis: Tavares, zero emissioni nel 2038 stella polare

Stellantis porta la sua visione di una nuova era di mobilità libera e innovativa al Ces 2023, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia che si svolgerà a Las Vegas, Nevada, dal 5 all'8 gennaio 2023. Il gruppo si è impegnato ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038, ma questo obiettivo richiede innovazione e una completa ridefinizione dell'intera attività. Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, è stato invitato dal Ces a tenere un discorso sulla visione di Stellantis giovedì 5 gennaio, presso il Palazzo Ballroom del Venetian Resort. "Al Ces mostreremo il meglio della nostra tecnologia che punta a soddisfare i nostri clienti e ad affrontare la più grande sfida globale di oggi, il cambiamento climatico", spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Vedrete come stiamo realizzando propulsioni elettrificate e prive di emissioni, come il nostro software sta rendendo la mobilità più semplice e sicura e come la sostenibilità sia radicata in tutte le nostre decisioni.

L'obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 è la nostra stella polare". Tra i punti salienti della presentazione da segnalare il debutto mondiale del Peugeot Inception Concept, illustrato di Linda Jackson, ceo di Peugeot, e del Ram 1500 Revolution Bev Concept, presentato da Mike Koval, ceo di Ram. Per coloro che non potranno essere a Las Vegas, l'intervento di Stellantis sarà trasmesso in diretta streaming.