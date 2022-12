Stellantis: ministro, in Algeria produrrà quattro modelli

Lo stabilimento Fiat nella provincia di Orano, nell'ovest dell'Algeria produrrà quattro modelli del marchio italiano. Lo ha affermato il ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zeghdar, in un'intervista rilasciata all'agenzia algerina Aps, senza fornire ulteriori dettagli in proposito.

Zeghdar ha ricordato che l'Algeria ha firmato un accordo con il gruppo che controlla Fiat, Stellantis, sottolineando che si tratta di "uno dei più importanti complessi dell'industria automobilistica nel mondo". Il ministro algerino ha anche confermato che lo stabilimento Fiat produrrà 60.000 veicoli nel primo anno, portando il numero a 90.000 in una seconda fase.

Nell'ottobre scorso le autorità algerine avevano annunciato la firma di un accordo-quadro con Fiat per la realizzazione di un progetto per la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri nella provincia di Orano.