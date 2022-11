Stellantis: accordo con Banco Santander Brasil

Stellantis e Banco Santander (Brasil) riorganizzano la loro partnership per il finanziamento del settore automobilistico in Brasile. Il contratto sottoscritto con Banco Santander Brasil prevede l'acquisto da parte di Banque Psa Finance del 50% delle azioni di Banco Psa Finance Brasil, una joint venture detenuta 50/50 da una controllata di Banco Santander Brasil e Banque Psa Finance.

L'acquisto da parte di Stellantis Services del 50% delle azioni di Psa Corretora de Seguros e Services, una joint venture detenuta 50/50 dal Banco Santander Brasil e da Stellantis Services.

Il completamento delle transazioni sarà subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali in transazioni simili, tra cui l'ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari. Al termine delle operazioni, Banque Psa diventerà l'unico azionista di Banco Psa Finance Brasil e Stellantis Services diventerà l'unico azionista di Psa Corretora.

"Questi accordi rappresentano una nuova leva per incrementare la creazione di valore nelle nostre attività di servizi finanziari in tutto il mondo e sono pienamente coerenti con il piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030", commenta Philippe de Rovira, chief affiliates officer di Stellantis.