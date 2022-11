Ferrari Purosangue: stop ordini, venduta produzione due anni

Impossibile acquistare una Ferrari Purosangue nuova almeno per i prossimi due anni, per effetto di un temporaneo stop agli ordini. Ne da notizia il magazine specializzato australiano drive.com.au che ha riportato una dichiarazione di Enrico Galliera, direttore commerciale e marketing della Casa del Cavallino Rampante.

"Non è un segreto che abbiamo smesso di prendere ordini - ha detto Galliera - e c'era già un tale interesse senza avere consegnato una sola macchina. Abbiamo preso una decisione che riteniamo coerente con il posizionamento della Ferrari e del modello".

Il magazine australiano spiega che la Ferrari ha limitato la produzione del suo primo suv al 20% del suo output complessivo, il che significa che solo una Ferrari venduta su cinque sarà una Purosangue. Una situazione diversa rispetto a Lamborghini in cui Urus rappresenta più della metà di tutta la produzione annua.

La priorità per il primo ciclo di costruzione di Purosangue è stata data ai clienti Ferrari esistenti. Attualmente il prezzo di listino in Italia della nuova Ferrari Purosangue parte da 390.000 euro.