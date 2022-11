Architettura elettrica Sea Geely per ElectroMobility Poland

Di ElectroMobility Poland (Emp) si era già parlato nel maggio del 2020 quando il nuovo player del settore Bev - - fortemente impegnato nella realizzazione sotto il brand Izera della prima gamma di auto elettriche della Polonia - aveva annunciato una collaborazione per lo stile con Torino Design, l'azienda piemontese di Roberto Piatti che sta attualmente ottenendo grandi consensi a livello globale per i tre nuovi suv elettrici della vietnamita VinFast.

Ora, in attesa che i progetti per i primi modelli Izera vengano sviluppati per passare alla industrializzazione, ElectroMobility Poland annuncia congiuntamente alla cinese Geely Holding di avere raggiunto un accordo per concedere in licenza l'architettura Sea (Sustainable Experience Architecture) puramente elettrica a ElectroMobility Poland (Emp). Emp prevede di sviluppare più modelli elettrici per il suo marchio Izera utilizzando l'architettura Sea di Geely Holding, con il primo modello confermato come un suv compatto. Piotr Zaremba presidente di ElectroMobility Poland ha annunciato piani per altri due modelli: una station wagon e una berlina di segmento C.

L'accordo rappresenta una significativa espansione dell'architettura Sea, lanciata da Geely Holding nel settembre 2020 per essere l'architettura elettrica pura più flessibile e avanzata che copre hardware leader, software completo e un più ampio ecosistema digitale.



I primi modelli Izera basati sull'architettura Sea saranno costruiti presso gli stabilimenti di proprietà Emp e situati a Jaworzno nella regione della Slesia (Polonia) impiegando 2400 persone. "L'architettura Sea - ha detto Zaremba - si adatta perfettamente al concetto di prodotto Izera. Geely sta fornendo a Emp il know-how di settore e ulteriori opportunità di business. A lungo termine, questa partnership tecnologica consentirà a Emp di prosperare, consentendoci di coinvolgere fortemente i fornitori locali e di eseguire il progetto all'interno del quadro aziendale previsto".

Già utilizzata per la nuova Smart e per il brand premium Zeekr, Sea è un'architettura per veicoli elettrici puri altamente scalabile, in quanto spazia dai piccoli veicoli del segmento A al segmento E e ai veicoli commerciali più grandi. La piattaforma fornisce una struttura software completa, riducendo lo sviluppo del software per i partner e presenta un interasse che può essere ampliato da 1800 a 3300 mm.