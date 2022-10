Volvo: 20 camion elettrici ad Amazon per i carichi pesanti

Entro la fine dell'anno, Volvo Trucks fornirà TIR completamente elettrici per trasporti pesanti ad Amazon in Germania. Nelle previsioni i 20 Volvo FH Electric percorreranno oltre un milione di chilometri all'anno, con evidenti benefici in termini di emissioni rispetto ai diesel. I mezzi per il trasporto di merci pesanti e gli altri veicoli commerciali generano circa il 36% delle emissioni nazionali tedesche nel settore dei trasporti. Per una mobilità davvero sostenibile, la decarbonizzazione del trasporto su strada rappresenta una sfida da vincere. "I grandi operatori del settore dei trasporti rivestono un ruolo fondamentale nel guidare gli sforzi dell'industria verso una riduzione dell'impatto ambientale del carbonio. Per questo motivo, sono lieta che Amazon abbia deciso di collaborare con noi per ridurre le proprie emissioni nelle operazioni di trasporto più dispendiose in termini di carichi e distanze", ha dichiarato Jessica Sandström, Senior Vice President Product Management Volvo Trucks. Le versioni elettriche della gamma Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX si riveleranno fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo globale di Volvo Trucks che punta a raggiungere, entro il 2030, il target del 50% di nuovi camion venduti con motore elettrico, alimentato a batterie o a celle a combustibile (idrogeno).