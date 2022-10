Alis e LoJack: al via l'era digitale della logistica

ALIS e LoJack Italia uniscono le forze per accelerare il processo di digitalizzazione nei settori della logistica e dei trasporti. L'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile ha dato il benvenuto nel consiglio direttivo a LoJack, società del Gruppo CalAmp attiva nello sviluppo di soluzioni telematiche. ALIS, che rappresenta oggi 2.000 realtà ed imprese associate e 220.000 lavoratori per un fatturato aggregato di 52 miliardi di euro, è la realtà associativa di riferimento dell'intera filiera logistica, con l'obiettivo principale di promuovere lo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto sostenibile, della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione e della formazione giovanile e professionale. LoJack è in grado di offrire soluzioni che consentono di monitorare, tracciare e proteggere risorse ed asset vitali, permettendo anche alla filiera dei trasporti e della logistica di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la trasparenza dei processi. Un esempio è l'applicazione Supply Chain Visibility, recentemente lanciata sul mercato nazionale, che consente una rilevazione dettagliata delle spedizioni, della posizione e delle condizioni del carico lungo tutto il tragitto. Su terra, su rotaia, in aereo o in mare, fino alla destinazione finale. "Utilizzare le nuove tecnologie per accrescere i livelli di innovazione e digitalizzazione dell'intera catena logistica e della società in cui viviamo e lavoriamo, così come per rendere più sicuri, rapidi, efficienti e trasparenti i servizi offerti è un grande obiettivo che condividiamo pienamente con LoJack Italia." Ha dichiarato Guido Grimaldi, Presidente di ALIS, che aggiunge: "Per noi è davvero un grande piacere ed orgoglio dare il benvenuto in ALIS a questa realtà leader nelle soluzioni telematiche e siamo certi di poter avviare un percorso congiunto che ci permetterà di contribuire sempre più alla transizione digitale del nostro settore, ma anche alla semplificazione ed ottimizzazione dei processi".