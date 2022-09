Mazda decide stop a produzione in Russia

Dopo la Toyota, anche la Mazda decide lo stop alla produzione di autovetture in Russia per l'impossibilità di accedere regolarmente alle forniture per la manifattura, a causa del conflitto in corso con l'Ucraina. Il costruttore giapponese aveva già sospeso temporaneamente le operazioni in primavera a fronte delle difficoltà riscontrate nella logistica, e adesso ha deciso di ritirarsi dal mercato russo perché non vede prospettive per una ripartenza. Mazda - che considera il mercato europeo vitale - ha affermato anche di prendere in considerazione l'immagine del suo marchio per i suoi clienti, e incontrerà i delegati russi per discutere lo scioglimento della joint venture locale. Lo stabilimento di Mazda è situato città orientale di Vladivostok, e produce prevalentemente il modello CX-5 per il mercato interno. Venerdì scorso la Toyota, prima casa auto mondiale per volumi di vendita, aveva deciso l'arresto definitivo all'output nello stabilimento di San Pietroburgo.