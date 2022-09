Veicoli commerciali: in Europa -17,4% luglio e -8% agosto

Il mercato dei veicoli commerciali registra un calo in Unione Europea nei mesi di luglio e di agosto, rispettivamente del 17,4% e dell'8%. Sono 14 mesi consecutivi in rosso. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

Tutti i mercati nei mesi estivi sono in flessione, a eccezione della Spagna che registra in agosto una flessione a doppia cifra (+11.5%). Negli otto mesi le immatricolazioni sono complessivamente 1 milione (-18,8%). In calo tutti i principali mercati: Spagna (-25.2%), Francia (-21.5%), Germania (-17.1%) e Italia (-11.1%).