Škoda, il futuro è già arrivato con una nuova identità

Un nuovo linguaggio di design, un nuovo logo e l'aggiornamento dell'identità aziendale, per Škoda che racconta a Praga il suo futuro (prossimo). La casa automobilistica boema ha infatti presentato questa sera, direttamente nella capitale della Repubblica Ceca, non solamente il nuovo concept Vision 7 che apre una nuova strada per la casa automobilistica, ma anche una nuova identità di brand che punta al cambiamento, senza 'tradire' i capisaldi della marca e che traccia un programma dettagliato e ambizioso che abbraccia i prossimi anni.

"Oggi è un giorno molto speciale nella nostra storia - ha commentato Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto - perché stiamo mostrando la nuova identità del Brand, incluso il nuovo logo e l’aggiornamento della Corporate Identity. Con il concept Vision 7S, forniamo una chiara anteprima di un modello Škoda che andrà ad inserirsi al vertice della nostra gamma di prodotti e della nostra base clienti". I prossimi passi della casa boema, oltre all'arrivo di una 'compatta', riguarderanno anche un suv di segmento medio e una sette posti per le famiglie. Il concept Vision 7S, presentato sempre nelle scorse ore a Praga, con un’autonomia di oltre 600 Km e un picco di ricarica di 200 kW, è proprio un’anteprima del SUV elettrico a sette posti.

La quota di modelli completamente elettrici a cui Škoda punta è superiore al 70% entro il 2030. Nel frattempo, però, ci sarà spazio anche per il rafforzamento della gamma di prodotti con motori a combustione efficienti, con l'arrivo in scena delle nuove generazioni di Superb e Kodiaq nella seconda metà del prossimo anno. La rinnovata Octavia seguirà invece nel 2024. "La nostra campagna di elettrificazione - ha commentato ancora Zellmer - sta subendo un’accelerazione significativa, lanceremo tre ulteriori modelli, totalmente elettrici, entro il 2026 e altri sono già in programma. Questo ci permetterà di assumere una posizione di rilievo durante la decade di trasformazione. Nei prossimi cinque anni investiremo complessivamente 5,6 miliardi di Euro in mobilità elettrica e ulteriori 700 milioni in digitalizzazione, così da garantire la redditività futura dell’azienda e i posti di lavoro".

A dettare la strada per i prossimi anni ci penserà anche un nuovo linguaggio stilistico pensato per l’era elettrica e digitale, che sarà introdotto gradualmente a partire dal prossimo anno. Definito da linee nette che enfatizzano la semplicità e il valore dei nuovi modelli di veicoli Škoda, il nuovo linguaggio di design comprende il nuovo frontale, rinominato Tech-Deck Face, e interni realizzati con materiali sostenibili. Il nuovo logo del brand, inoltre, non utilizzerà più una grafica 3D scultorea, come una sorta di risposta Škoda al crescente passaggio dal cartaceo all’online nelle attività di marketing. Una sostanziale revisione è poi anche quella che riguarda la Corporate Identity: in termini di colore, da adesso Škoda Auto utilizzerà due diverse tonalità di verde, Emerald e Elettrico, che rappresentano l’ecologia, la sostenibilità e la mobilità elettrica.