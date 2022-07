DR Automobiles:10.000 immatricolazioni a giugno,nuovo record

"DR Automobiles Groupe: 10.000 auto immatricolate nel primo semestre dell'anno, con il record di 2.196 a giugno e una quota, sul mercato italiano, del 1,73%".

I dati sono stati resi noti dall'azienda molisana, dopo la presentazione di due nuovi brand: Sportequipe e ICKX e tutte le novità di DR ed EVO al MIMO 2022. "La DR 5.0 - si legge nella nota - è tra i modelli più venduti in Italia, occupando il 27° posto nella Top 50 e il 5° posto nella Top 10 della auto alimentate a GPL, insieme alla DR 4.0 che è al 9° posto, nella stessa classifica. Il numero delle immatricolazioni è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno con un +185,94% su giugno e + 168,62% sul primo semestre".

"In piena espansione - conclude la nota - il network di vendita, in Italia e all'estero. A giugno sono arrivati i primi significativi numeri dal mercato spagnolo che consentono al gruppo di superare le 10.000 unità complessive nel primo semestre".