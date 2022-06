Stellantis investimenti in miniere e energia per rafforzarsi

Stellantis non esclude di investire a breve termine nel settore delle miniere, per essere sempre più competitiva nell'ambito della produzione di veicoli elettrici e delle loro batterie. Lo ha detto oggi il Ceo del Gruppo Carlos Tavares durante l'incontro con gli investitori 'Transformation in Action' organizzato negli stabilimenti francesi di Trémery e Metz Powertrain or dedicati alla produzione di motori e trasmissioni per modelli ibridi ed elettrici. "Vogliamo ridurre i costi e ottimizzare la filiera delle nostre forniture. A qesto scopo - ha detto - non escludiamo di investire nelle miniere". Tavares ha anche ricordato che Stellantis deve poter contare sulla continuità delle forniture di energia. "Stiamo preparando un piano strategico, che tra le opportunità comprende la produzione in proprio per proteggerci". Il Ceo del Gruppo ha precisato al riguardo: "possiamo essere autonomi in questa area investendo da soli o con partner".