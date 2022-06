Ford sceglie Spagna per secondo polo elettrico in Europa

Ford ha dettagliato oggi i due principali filoni dello sviluppo delle attività di produzione di veicoli elettrici in Europa, con l'obiettivo di raggiungere emissioni zero per tutte le vendite nel Continente e la neutralità del carbonio in tutta la sua impronta europea di strutture, logistica e fornitori entro il 2035. I piani di Ford per il futuro completamente elettrico in Europa supportano l'obiettivo globale di una produzione annua di veicoli elettrici superiore a 2 milioni entro il 2026 e un margine EBIT rettificato dell'azienda del 10% entro il 2026.

Oltre alla conversione da 2 miliardi di dollari delle sue attività industriali a Colonia, in Germania, per iniziare la produzione di veicoli elettrici per trasporto persone a partire dal 2023, l'Ovale Blu ha infatti annunciato di aver scelto lo stabilimento di Valencia, in Spagna, per un'architettura EV di nuova generazione. "Ci impegniamo a costruire un business dinamico e sostenibile in Europa come parte del nostro piano Ford+, e ciò richiede concentrazione e fare scelte difficili - ha affermato Jim Farley, presidente e Ceo di Ford - L'industria automobilistica europea è estremamente competitiva e per prosperare e crescere non possiamo che contare su prodotti incredibilmente fantastici.

Questo offrendo un'esperienza cliente molto piacevole, con operazioni ultra-snelle e grazie ad un team di talento e motivato".

Le vendite di veicoli elettrici in tutto il Continente continuano a crescere rapidamente (+ 65% arrivando a 2,3 milioni nel 2021) e - ricorda la nota di Ford - il Parlamento europeo ha votato all'inizio di questo mese per fissare nuovi obiettivi di CO2 per i veicoli leggeri, compreso il requisito che le nuove vendite siano al 100% a emissioni zero veicoli entro il 2035.

"Stiamo accelerando la nostra trasformazione in Europa, reinventando il modo in cui operiamo e costruendo un futuro in cui veicoli straordinari e un'attenzione incessante all'esperienza del cliente vanno di pari passo con la protezione del nostro pianeta - ha affermato Stuart Rowley, presidente di Ford Europa e responsabile trasformazione e qualità di Ford Motor Company - Portare la nostra nuovissima architettura di veicoli elettrici a Valencia ci aiuterà a costruire un business redditizio in Europa, a garantire un'occupazione di alto valore e ad aumentare l'offerta di Ford di veicoli elettrici premium, ad alte prestazioni e completamente connessi che soddisfano la domanda dei nostri clienti europei".