Hyundai investe 5,54 mld su batterie e auto elettrica in Usa

(ANSA) - PECHINO, 21 MAG - Hyundai Motor Group investirà 5,54 miliardi di dollari per un impianto dedicato alla produzione di batterie e veicoli elettrici negli Usa, nello Stato della Georgia, al fine di soddisfare la crescente domanda di veicoli a emissioni zero nel mercato automobilistico più importante del mondo.

Nel mezzo della visita a Seul del presidente americano, il colosso sudcoreano dell'auto avvierà i lavori di costruzione dell'impianto da 300.000 unità all'anno di veicoli elettrici e batterie da gennaio 2023, con inizio della produzione nella prima metà del 2025, ha affermato lo Stato della Georgia in una nota. "Gli Stati Uniti hanno sempre ricoperto un ruolo importante nella strategia globale del gruppo e siamo entusiasti di collaborare con lo Stato della Georgia per raggiungere il nostro obiettivo condiviso di mobilità elettrificata e sostenibilità negli Stati Uniti", ha commentato il presidente di Hyunda, Euisun Chung.

Il governatore Brian Kemp ha definito l'investimento sudcoreano il più grande progetto di sviluppo economico nella storia dello Stato. Ad aprile, Hyundai aveva comunicato l'investimento di 300 milioni di dollari nello stabilimento dell'Alabama per iniziare a produrre un modello ibrido a benzina in base a piani in linea con la spinta dell'amministrazione Biden per attrarre risorse sui veicoli elettrici e generare più posti di lavoro nel settore: il governo Usa mira a centrare il target elettrico del 50% dei veicoli venduti nel Paese entro il 2030.

Ieri, nelle sue prime osservazioni all'arrivo a Seul, Biden ha affermato che l'alleanza tra Usa e Corea del Sud è "un fulcro di pace, stabilità e prosperità", sottolineando il ruolo di Samsung nel mantenimento della fragile supply chain globale dei semiconduttori, alla base di qualsiasi sofisticata tecnologia moderna. Per questo, nella nuova alleanza tecnologica, Corea del Sud e Usa devono lavorare per "mantenere le nostre supply chain resilienti, affidabili e sicure", ha aggiunto Biden.

Samsung punta su un nuovo impianto di semiconduttori in Texas, che aprirà nel 2024, parte di investimenti per 17 miliardi di dollari. (ANSA).