Pirelli apre sede ricerca a Bari, investimento da 9 milioni

(ANSA) - BARI, 20 MAG - Pirelli investe sulla Puglia e sulle competenze digitali dei suoi giovani aprendo a Bari un nuovo centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali. Il progetto prevede 50 nuove assunzioni entro il 2025 fra neolaureati e manager specializzati nello sviluppo di software, in particolare in computer science, software engineering, data science, intelligenza artificiale, machine learning. Le nuove figure professionali andranno ad aggiungersi alle circa 160 persone che oggi lavorano nel team Digital Pirelli in Italia. Il nuovo "Digital Solutions Center" di Pirelli è stato presentato oggi a Bari dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera e dall'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Il piano prevede un investimento da 9 milioni di euro tra il 2022 e giugno 2024, di cui una parte potrò essere finanziata dalla Regione Puglia in base ai progetti che Pirelli realizzerà.

La sede sorgerà in via Mazzitelli, nel rione Poggiofranco di Bari. Per valorizzare i giovani talenti del capoluogo pugliese, Pirelli ha avviato anche un programma di collaborazione con l'Università di Bari e con il Politecnico che prevede la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e iniziative quali career day, seminari e hackaton, oltre a programmi di stage e tirocini e borse di studio. (ANSA).