Comau potenzia 14 linee di produzione per Jeep

Comau (Stellantis) ha potenziato 14 linee di produzione per incrementare la capacità produttiva ad alta velocità di Jeep, passando da 3 a 4 modelli. La struttura così ampliata prevede 73 stazioni automatiche e 18 manuali per un migliore controllo del processo, validazione della qualità ed efficienza L'assemblaggio della carrozzeria e la saldatura automatica di Jeep combinano la tecnologia avanzata di Comau con potenti sistemi di visione e scansione 3D su tutta la linea.

Nonostante le chiusure dell'impianto dovute alla pandemia, Comau è così riuscita a essere in anticipo sulla tabella di marcia, realizzando il progetto in meno di 24 mesi dall'inizio alla fine.

"Soddisfare gli impegnativi requisiti richiesti da Jeep ci ha portato ad espandere per la prima volta le nostre innovative stazioni di montaggio per lavorare su quattro modelli", spiega Laerte Scarpitta, cluster leader di Comau per le Americhe. "Il successo di questo importante progetto è la conseguenza diretta della nostra capacità di supportare il cliente in ogni fase del processo produttivo, ed è fantastico vedere le nostre soluzioni di assemblaggio all'avanguardia produrre questo nuovo suv a 7 posti". Per Mateus Marchioro, direttore dello stabilimento Jeep Brasile, fin dall'inizio "Comau ha dimostrato la sua competenza tecnica, l'esperienza nell'automazione e l'impegno per la realizzazione del progetot. La loro soluzione di produzione richiede meno attrezzature ausiliarie e meno processi manuali.Siamo felici del risultato finale delle nuove linee".