Honda: investirà 37 miliardi di euro su motori elettrici

Honda investirà fino a 5.000 miliardi di yen in ricerca, l'equivalente di 37 miliardi di euro, nei prossimi 10 anni per lo sviluppo e le produzione di 2 milioni di vetture con motore elettrico all'anno da qui al 2030.

La casa auto giapponese punta ad introdurre almeno 30 modelli che contribuiranno a circa la metà della produzione annuale, integrando il processo di elettrificazione annunciato precedentemente, che prevede che l'intera gamma dei suoi veicoli diventi ecologicamente sostenibile entro il 2040. Nello specifico, la ricerca si concretizzerà dapprima in Giappone, con la presentazione di mini-car a scopo commerciale nel 2024, a un prezzo compreso tra 1 e 2 milioni di yen, una media di 11 mila euro. La strategia di Honda prevede inoltre un ammodernamento delle attuali batterie con apparati di nuova generazione, disponibili dalla primavera del 2024, capaci di estendere la durata dei dispositivi e le distanze percorse dalle auto. Lo scorso mese l'azienda nipponica aveva annunciato un accordo con la Sony per la produzione di vetture elettriche a partire dal 2025, e una collaborazione con la statunitense General Motors per l'espansione di un analogo progetto in Nord America dal 2027.