Iveco Group: Marx, con Nikola camion elettrici in Ue nel 2023

"Il nostro partner per lo sviluppo e la produzione di camion pesanti Bev (Battery Electric Vehicle) e Fcev (Fuel Cell Electric Vehicle) è Nikola Motor: ci impegniamo a raggiungere insieme tutti i nostri ambiziosi traguardi in termini di introduzione di questi veicoli nel mercato europeo nel 2023 come nei piani annunciati nel 2019". Lo ha affermato l'ad di Iveco Group, Gerrit Marx, presentando nellal conference call i risultati della società.

"Avrete sicuramente notato i nostri progressi congiunti nel consegnare ai clienti i camion articolati pesanti Bev e Fcev di Classe 8 sulle strade degli Stati Uniti negli ultimi mesi. A questo proposito, abbiamo ora iniziato la prototipazione della versione 4x2 Eu del Nikola Tre Bev nello stabilimento della joint venture a Ulm, in Germania, così come Fpt ha iniziato a mettere in servizio le linee di produzione degli e-axles" ha spiegato.