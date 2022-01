Volkswagen, a Zwickau preme acceleratore su elettrificazione

Con l'inizio della produzione della su ID.5, Volkswagen preme l'acceleratore sulla strategia 'Accelerate'. L'inizio ufficiale della produzione delle due elettriche ID.5 e ID.5 GTX2, segna infatti il completamento della trasformazione da parte della casa tedesca del suo impianto Zwickau, in uno stabilimento appositamente dedicato alla produzione di veicoli elettrici. Il sito della Sassonia occidentale è il primo impianto a passare da una produzione di veicoli a motore a combustione interna a quella esclusiva di veicoli elettrici.

Proprio a Zwickau, sei modelli dei marchi Volkswagen, Audi e Cupra saranno ora prodotti, sulla base della piattaforma MEB.

Gli impianti di Emden (ID.43), Hannover (ID. Buzz4) e Chattanooga (USA, ID.4) saranno aggiunti alla rete di produzione di veicoli elettrici nel corso di quest'anno. Le novità, secondo i progetti del Gruppo, gettano le basi per la costruzione di 1,2 milioni di veicoli interamente elettrici nelle sue sedi in Europa, Stati Uniti e Cina nel 2022.

"Volkswagen continuerà ad aumentare il ritmo della e-mobility nel 2022 - ha commentato Christian Vollmer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen e Responsabile per la Produzione - con la sua strategia 'Accelerate' e l'espansione dei suoi modelli. Lo stabilimento di produzione Zwickau ha aperto la strada al Gruppo. Le conoscenze e l'esperienza acquisite ci aiuteranno a continuare a elettrificare la nostra rete di produzione in modo rapido ed efficiente".