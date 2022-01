Stellantis: 100.000 veicoli venduti nel 2021 da Dongfeng Psa

"Nel 2021 Stellantis ha rafforzato la sua posizione commerciale in Cina, ponendo solide basi per l'espansione a lungo termine dell'azienda". Lo sottolinea l'azienda in una nota. "Fin dal primo giorno di Stellantis, abbiamo analizzato la situazione insieme ai nostri partner e ora stiamo finalizzando i nostri progetti per la Cina, che consideriamo un mercato strategico in termini di potenziale non ancora sfruttato", afferma Grégoire Olivier, ceo di Stellantis in Cina. Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co, la joint venture formata da Stellantis e dalla cinese Dongfeng Motor Corporation, nel 2021 ha venduto oltre 100.000 veicoli, più del doppio del volume delle vendite annuali del 2020. Grazie a questo risultato il 2021 è stato "l'anno dell'inversione di tendenza", spiega Stellantis. Jeep Wrangler ha raggiunto un record storico nelle vendite annuali e il marchio Jeep si è classificato al primo posto per qualità e affidabilità dei veicoli. Nel 2021 l'attività dell'aftermarket indipendente ha generato un fatturato di 176 milioni di euro.