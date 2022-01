Cnh Industrial: Capital Markets Day il 22 febbraio

Cnh Industrial ospiterà il Capital Markets Day della società martedì 22 febbraio. L'evento si terrà al Fillmore Theater di Miami Beach, in Florida negli Stati Uniti, per coloro che parteciperanno in presenza. Sarà inoltre disponibile un webcast online dell'evento in diretta. Scott W.

Wine, ceo di Cnh Industrial e altri membri del Senior Leadership Team presenteranno il business plan strategico aggiornato in seguito alla recente scissione delle attività On-Highway.

L'evento descriverà in dettaglio le priorità di Cnh Industrial nel lungo termine, la roadmap tecnologica, le prospettive finanziarie, le panoramiche sui segmenti e i target Esg della società dedicata esclusivamente ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni.