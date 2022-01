Toyota: media, punta a nuove stime record produzione 2022

Toyota punta ad aumentare la produzione globale ad un record di 11 milioni di autoveicoli nell'anno fiscale 2022. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, citando fonti a conoscenza del dossier. Le nuove stime si raffrontano con una previsione di 9 milioni di vetture rilasciata lo scorso settembre; tuttavia secondo gli analisti rimangono dubbi sulla capacità della prima casa auto mondiale a far fronte alla carenza di semiconduttori che riguarda tutto il comparto, oltre alle criticità determinate dalla pandemia da Covid, che ha causato lo stop delle attività in diversi stabilimenti del Sudest asiatico. A metà gennaio Toyota aveva avvisato per la prima volta che con ogni probabilità l'output globale per l'anno fiscale 2021 che si conclude al 31 marzo, quasi sicuramente scenderà sotto i 9 milioni di unità, a causa della carenza di chips, senza tuttavia fornire una revisione accurata sui target finali. Nell'esercizio 2020 la produzione si è assestata a 8,18 milioni di unità.