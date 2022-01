Landi Renzo acquista Idro Meccanica per 6,4 milioni

Si rafforza la presenza di Landi Renzo nel settore dell'idrogeno con l'acquisizione - da parte della controllata Safe - di Idro Meccanica, azienda modenese attiva nel campo dei compressori per la distribuzione di idrogeno, biometano e gas naturale. Nel dettaglio la controllata del gruppo reggiano - attivo nel campo dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Gas Naturale, Lng, Idrogeno e Gpl - ha acquisito il 90% del capitale di Idro Meccanica mentre il restante 10% sarà trasferito a Safe una volta ottenute le necessarie autorizzazioni alla vendita da parte di un socio. Il prezzo concordato per il 100% dell'azienda è di 6,4 milioni.

Con un fatturato 2021 di circa 6,5 milioni di cui oltre il 40% derivante dalla vendita di applicazioni per l'idrogeno, e un margine operativo lordo del 10%, Idro Meccanica è specializzata nei compressori a tecnologia meccanico-idraulica per il biometano e l'idrogeno e conta un parco compressori idrogeno installato di circa 150 unità, sia nella distribuzione che in ambito industriale.

Per finanziare l'operazione Safe ha emesso, lo scorso 30 dicembre un prestito obbligazionario senior non convertibile, per un ammontare nominale di 7 milioni a tasso fisso e con scadenza al 31 agosto 2027, interamente sottoscritto dal fondo comune di investimento mobiliare Pmi Italia II gestito da Finint Investments Sgr.