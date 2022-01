Lamborghini: 2021 anno record con 8.405 auto vendute

Nel 2021 Automobili Lamborghini ha consegnato 8.405 vetture consegnate a livello globale, segnando il suo miglior anno di sempre a livello commerciale. Le vendite sono aumentate del 13% rispetto al 2020. Sono cresciute a doppia cifra tutte e tre le macro regioni in cui Lamborghini è presente: America (+14%), Asia Pacifico (+14%) ed Emea (+12%).

Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato (2.472 unità, +11%), seguiti da Cina (935, +55%), mercato balzato al secondo posto, Germania (706, +16%) e Regno Unito (564, +9%). Anche l'Italia, mercato domestico della Casa del Toro, ha registrato numeri in crescita: +3%, con un totale di 359 vetture consegnate.

Il Super Suv Urus registra 5.021 unità consegnate, seguito da Huracán, il modello V10, che ha registrato numeri in forte crescita con 2.586 vetture vendute. A queste si aggiungono le 798 Aventador, modello V12. Positive le prospettive per il nuovo anno, grazie a un portafoglio ordini in grado di coprire quasi l'intera produzione pianificata. "Il 2022 - sottolinea Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Lamborghini - ci vedrà impegnati per consolidare i risultati di oggi e preparare l'arrivo della futura gamma ibrida a partire dal 2023". L'anno scorso è stata annunciata la futura strategia di elettrificazione della Casa del Toro, 'Direzione Cor Tauri', il percorso che porterà la Casa del Toro sulla via della decarbonizzazione dei suoi modelli futuri e del sito di Sant'Agata Bolognese. L'investimento vale 1,5 miliardi in quattro anni.

Nel 2023 Lamborghini lancerà il suo primo modello di serie ibrido ed entro fine 2024 tutta la gamma sarà elettrificata, con l'obiettivo di abbattere del 50% le emissioni di CO2 a partire dal 2025. Previsto poi nella seconda metà del decennio l'arrivo di un quarto modello full electric.