Wash Out (Telepass) cresce in Francia e arriva a Parigi

Wash Out, società italiana di Car Care a domicilio ed ecosostenibile, controllata del gruppo Telepass (a sua volta controllato al 51% da Atlantia e al 49% da Partners Group), varca le Alpi e si espande in Francia, arrivando a Parigi con l'inizio del nuovo anno. La nuova Country Manager Francia è Gaia Lorenzato, con oltre dieci anni di esperienza professionale nel Paese e che ha già ricoperto lo stesso ruolo, tra le altre, per Datawad (Gruppo Financière Media) e Consobaby (Gruppo ID Kids).

Nata nel 2016, ricorda una nota, Wash Out è leader nel mobile car washing e dal 2020 fa parte del gruppo Telepass.

Attiva nel B2B, B2C e B2S (sharing), Wash Out è oggi presente in Italia in sei città, a Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Monza. A queste si aggiunge ora la prima città estera, Parigi, a cui seguiranno ulteriori aperture in altre città transalpine.

Wash Out si rivolge a clienti business e privati con un'offerta di servizi che parte dal lavaggio di auto e moto a domicilio, svolto interamente a mano da Washer professionisti.

Il servizio è ecosostenibile, grazie all'utilizzo di prodotti ecologici waterless, che non producono scarti al suolo ma si vaporizzano al momento dell'utilizzo (con oltre 160 litri d'acqua risparmiati per ogni lavaggio) e si basa su un'applicazione digitale proprietaria. Oltre al lavaggio, con pulizia esterna e interna del veicolo, la società ha ampliato negli anni la sua gamma di servizi, e oggi offre l'igienizzazione, la rigenerazione degli interni, la lucidatura e l'exterior detailing per arrivare a una cura completa del veicolo.

"Siamo molto fieri di poterci espandere all'estero, aprendoci così al mercato internazionale" - commenta Christian Padovan, CEO e Co-Founder di Wash Out. "Forte dei risultati ottenuti sinora in Italia, Wash Out continua la sua strategia di crescita. A causa del Covid, si è fortemente intensificata la necessità di lavaggio e igienizzazione delle auto aziendali e le imprese puntano sempre più sull'outsourcing per ottimizzare i tempi e i processi". (ANSA).