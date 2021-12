Ford Serie F pick-up che da 45 anni domina negli Stati Uniti

C'è un record nel mondo dell'auto che è probabilmente unico e che, ormai a pochi giorni dalla fine del 2021, rafforzerà ulteriormente il suo valore toccando i 45 anni consecutivi di presenza sul gradino più alto delle vendite nel mercato Usa. E' quello del pick-up Ford Serie F che dalla bellezza di 539 mesi (presto 540) occupa il primo posto nelle vendite di veicoli negli Stati Uniti, naturalmente con la sua classificazione di light truck che lo differenzia, anche per alcuni requisiti omologativi, rispetto alle normali automobili.

Lanciato nel lontano 1948, il 'camioncino' Ford Serie F ha conquistato il primato nelle vendite nel 1976, quando - arrivato alla sesta generazione, prodotta fra il 1973 e il 1979 - ottenne il favore dei clienti unendo ad una estetica più moderna ad apprezzati miglioramenti costruttivi, come l'impiego dei pannelli della carrozzeria in acciaio galvanizzato resistente alla corrosione.

Da gennaio a novembre di quest'anno le vendite della Serie F sono state in totale di 663.508 unità tanto da aver ampliato il suo vantaggio a 144.049 immatricolazioni sul suo diretto concorrente. Molto buono, nel resoconto dell'Ovale Blu di novembre, l'andamento Maverick con 7.228 unità dal suo lancio in ottobre.

Gli acquirenti - sottolinea Ford - sono più giovani con oltre un quarto di loro di età compresa tra 18 e 35 anni. E sono proprio questi prodotti innovativi oltre ai miglioramenti nella composizione dell'offerta che hanno portato l'Ovale Blu al primo posto n America per il terzo mese consecutivo. unica grande Casa automobilistica statunitense a registrare un aumento delle vendite anno su anno a novembre (5,9% rispetto al 2020).

Le vendite di veicoli elettrificati di Ford a novembre sono cresciute a un ritmo tre volte più veloce rispetto al segmento nel mercato complessivo, portando la quota di Bev e Phev dell'Ovale Blu al 10% rispetto al 5,4% dell'anno scorso. La spinta è fornita da Mustang Mach-E e F-150 Hybrid che hanno totalizzato rispettivamente di 3.088 e 4.767 unità. In particolare le vendite di Mach-E continuano ad espandersi, con un aumento dell'8,4% rispetto a ottobre. Ad oggi, Mustang Mach-E è il il secondo suv completamente elettrico più venduto in Usa dietro solo al Model Y di Tesla.