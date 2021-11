E-Gap: piano da 200mln, espansione in città Italia e estero

E-GAP, operatore di ricarica mobile e on-demand per auto elettriche in Europa lancia un piano triennale di espansione in Italia e all'estero da 200 milioni di euro. La società italiana, con servizi già attivi a Roma e Milano, e presto in nuove città della penisola, prevede l'ampliamento dell'infrastruttura mobile di ricarica, l'espansione della gamma di prodotti nonché l'apertura in nuovi Paesi e in circa 200 città tra Europa e Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'espansione sui mercati internazionali il Piano prevede l'apertura del servizio in Francia e in Spagna entro la fine dell'anno, cominciando da Parigi e Madrid.

L'espansione riguarderà inoltre entro il primo semestre del 2022 anche Germania e Regno Unito, completando così la prima fase del Piano Industriale che prevede il posizionamento del servizio nei principali Paesi europei, corrispondenti a circa il 70% del mercato elettrico dell'area. La seconda fase del Piano prevede un'ulteriore espansione in Europa, così da coprire le principali capitali del Vecchio Continente, nonché l'ingresso nel mercato statunitense, entro l'inizio del 2023.

E-GAP sta inoltre lavorando a un ampliamento della propria flotta dei mezzi adibiti al servizio di ricarica elettrica on-demand: entro l'estate 2022 sono previsti 100 nuovi e-van, con l'obiettivo di raggiungere la quota di 500 mezzi di ricarica green entro il 2024. L'azienda sta lavorando anche per integrare l'offerta di ricarica mobile con una serie di soluzioni di ricarica off-grid, tra cui un primo lancio di prodotti ultrafast già nella prima metà del 2022.