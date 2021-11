Pininfarina, nei 9 mesi fatturato in linea, cresce Stile

Il valore della produzione del gruppo Pininfarina ammonta al 30 settembre a 49 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2020 (49,4 milioni). L'apporto dei settori nel confronto tra i due periodi è stato diverso, infatti a fronte di un calo del settore ingegneria di circa il 30% (a ottobre 2020 è stata posta in liquidazione Pininfarina Engineering), il settore stile è aumentato di circa il 16% Il margine operativo lordo - negativo di 6,2 milioni di euro nel 2020 - è risultato positivo di 2,5 milioni di euro. il risultato netto dei primi nove mesi 2021 risulta negativo per 1,8 milioni di euro a fronte di una perdita netta del 2020 pari a 10,8 milioni di euro.

La società e il gruppo hanno "a disposizione adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro".

Per l'esercizio la previsione è di un valore della produzione in linea con il 2020, un risultato operativo e un risultato netto ancora negativi anche se in miglioramento rispetto all'anno scorso.