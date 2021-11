(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Vola in Borsa Ferrari (+3,8% a 221,2 euro), che fa segnare un record storico il giorno dopo i conti del trimestre. Dopo avere chiuso la seduta precedente già in rialzo (+1,1%), in mattinata ha toccato un massimo di 221,7 euro. (ANSA).