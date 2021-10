Stellantis:Tavares, ben posizionati su elettrico Nord America

"Con i prossimi impianti di batterie che apriranno i battenti a breve, saremo ben posizionati per competere e infine conquistare il mercato nordamericano dei veicoli elettrici". Lo afferma Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

"La nostra strategia di collaborazione - aggiunge - con partner altamente qualificati migliora la velocità e l'agilità, caratteristiche necessarie per progettare e realizzare veicoli sicuri, accessibili e sostenibili, in grado di soddisfare nel dettaglio le esigenze dei clienti. Desidero ringraziare tutti i team che stanno lavorando a questo investimento fondamentale per il nostro futuro collettivo".