Auto: Bmw, mercato cinese in forte crescita

Il mercato cinese è in forte crescita per la casa automobilistica tedesca Bmw. Lo ha comunicato un alto dirigente aziendale a Xinhua nel corso di un'intervista esclusiva durante lo show Iaa Mobility a Monaco.

"Per noi la Cina è uno dei mercati più grandi e importanti", ha detto Frank Van Meel, vicepresidente senior della linea di prodotti di lusso Bmw.

Secondo Van Meel considerando il volume nel mercato locale con i partner di Bmw, la produzione locale e la base di fornitori in Cina, il mercato cinese è in forte crescita per la società bavarese.

"È ancora uno dei più forti mercati in crescita", ha continuato Van Meel.

Il dirigente ha elogiato il fatto che la Cina ha affrontato molto bene il Covid-19, tanto da essere stato il primo mercato a riprendersi dalla pandemia.

"Questo è stato un fattore positivo che ha permesso al mercato di continuare a crescere ulteriormente", ha aggiunto.

Le cifre precedentemente rilasciate dal Gruppo Bmw mostrano che nella prima metà di quest'anno l'azienda di Monaco ha ottenuto risultati brillanti in Cina, consegnando più di 467.000 veicoli dei marchi Bmw e Mini ai clienti cinesi. Il dato segna un aumento del 41,9% su base annua, battendo un nuovo record rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel tentativo di diventare "la casa automobilistica più sostenibile del mondo", l'amministratore delegato (Ceo) del Gruppo Bmw Oliver Zipse ha presentato all'Iaa Mobility la Bmw i Vision Circular, una concept car il cui obiettivo è un veicolo ottimizzato per i cicli chiusi che raggiunga il 100% di utilizzo di materiali riciclati e che a sua volta possa essere completamente riciclato. (ANSA - XINHUA)