Pirelli: su ricavi in primo semestre a 2,5 miliardi (+41,2%)

Pirelli ha chiuso il primo semestre con ricavi a 2,5648 miliardi di euro (+41,2% rispetto al primo semestre 2020, +45,3% la variazione organica), volumi complessivi in crescita del 42,3% (+35% il mercato) con rafforzamento delle quote di mercato in tutte le aree, Ebit adjusted a 377,4 milioni (66,7 milioni nel primo semestre 2020), con un margine al 14,7% (3,7% nel primo semestre 2020). L'utile netto risulta di 131,6 milioni (-101,7 milioni nel primo semestre 2020), il flusso di cassa netto ante dividendi di -481,0 milioni, in miglioramento rispetto ai -757,5 milioni nel primo semestre 2020 e ai -640,5 nel primo semestre 2019, grazie alla performance operativa e alla gestione del capitale circolante. La posizione finanziaria netta è di -3,8187 miliardi (-3,2584 miliardi al 31 dicembre 2020 e -4,2647 miliardi al 30 giugno 2020). Nel secondo trimestre i ricavi sonosaliti del 72,6% a 1,3201 miliardi (rispetto al secondo trimestre 2020, +73,9% la variazione organica escludendo l'effetto cambi-iperinflazione Argentina pari a -1,3%). I volumi complessivi sono cresciuti del 69,9%, con volumi High Value in crescita del 68,8% e Standard del 72,9%. Negativo l'impatto dei cambi (che tiene anche conto dell'iperinflazione in Argentina: -4,1% nel semestre, -1,3% nel secondo trimestre) influenzato dall'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro e delle principali valute dei mercati emergenti (in particolare Sud America e Russia). L'Ebit adjusted è risultati di 208,6 milioni (-74,4 milioni nel secondo trimestre 2020), con margine Ebit adjusted al 15,8% (-9,7% nel secondo trimestre 2020). Il risultato netto è di 89,4 milioni di euro (-140,2 milioni nel secondo trimestre 2020). Il flusso di cassa netto ante dividendi è stato positivo per 172,5 milioni, a fronte dei -4 milioni nel corrispondente periodo 2020 e in miglioramento di 100 milioni rispetto ai +72,4 milioni del secondo trimestre 2019. Pirelli, fornendo i conti del primo semestre 2021, ha rivisto al rialzo i target per l'intero anno. I ricavi attesi vengono stimati tra circa 5 e 5,1 miliardi di euro, (tra 4,7 e 4,8 miliardi di euro il target precedente), con volumi tra +14% e +15% (+11% /+13% il precedente target) trainati dall'High Value (+18%/+19% le attese, +15% /+17% il target precedente). L'Ebit margin adjusted viene individuato come compreso tra circa il 15% e 15,5% (tra superiore al14% e circa 15% il precedente target). La generazione di cassa netta ante dividendi viene prevista in miglioramento tra circa 360 e 390 milioni di euro (tra 300 e 340 milioni il target precedente). Confermati gli investimenti in circa 330 milioni e la posizione finanziaria netta attesa a inferiore a 3 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al precedente target di circa 3 miliardi.