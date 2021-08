Fabbriche autoveicoli, 185 nella Ue con Germania a quota 40

Nella classifica dei siti industriali europei dedicati direttamente alla filiera degli autoveicoli - dove si producono cioè le auto, i veicoli commerciali, i mezzi pesanti, i bus e i motori - l'Italia si colloca al terzo posto con 22 fabbriche (su un totale di 185 nella Ue) preceduta dalla Francia con 30 impianti e dalla Germania con 40.

E' quanto emerge da un rapporto dell'Associazione Costruttori Europei Automobili (ACEA) che ha fotografato la situazione attuale dell'Unione dei 27 aggiungendo però anche le altre realtà continentali - Belarus, Kazakistan, Nord Macedonia, Russia, Serbia, Turchia, Ukraina, Gran Bretagna e Uzbekistan - che innalzano a 290 il totale degli impianti. In particolare spiccano le 34 fabbriche situate in Russia, le 30 in Gb e le 17 in Turchia. Nell'area Ue27 sono rilevanti gli insediamenti automotive in Spagna e in Polonia, entrambe con 16 impianti.

Lo studio dell'ACEA evidenzia che nella Ue27 ci sono 135 fabbriche dedicate interamente alle auto, 37 ai veicoli commerciali, 54 ai mezzi pesanti, 58 agli autobus e 71 ai motori. Se si considera questa suddivisione per tipologie, nel Continente il Paese con il maggior numero di fabbriche di auto è la Germania (23) seguita dalla Gran Bretagna (19), dalla Russia (18), dalla Francia (12) e dall'Italia (10).

La Turchia primeggia invece nel furgoni (7 impianti) seguita da Spagna (5) e dal terzetto Italia, Francia e Germania a pari merito con 4. Supremazia della Russia nei mezzi pesanti (9) seguita da Francia (5), Kazakistan e Turchia (4) e da Italia, Paesi Bassi e Germania (3).

Con 7 impianti la Turchia è al primo posto nel bus, seguita da Russia (6) e Francia (5) mentre il maggior numero di fabbriche di motori si trova in Germania (13) che distanzia la Russia (8) e il terzetto Italia, Francia e Gran Bretagna (7).