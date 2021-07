Gruppo Vw raddoppia vendite auto elettriche nel 1/o semestre

Il Gruppo Volkswagen prosegue la propria offensiva elettrica nel primo semestre dell'anno. Da gennaio a giugno sono stati lanciati i seguenti nuovi modelli 100% elettrici: Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.61, Škoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT2 e Porsche Taycan Cross Turismo. A fine giugno, un totale di 170.939 veicoli Bev (full electric) sono stati consegnati in tutto il mondo, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+165,2%).

Dopo aver consegnato ai clienti 59.948 Bev nei primi tre mesi del 2021 (+78,4% rispetto all'anno precedente), nel secondo trimestre questo numero è cresciuto a 110.991 unità (+259,7% rispetto all'anno precedente).

Il gruppo ha esteso anche il proprio portfolio di modelli ibridi plug-in (Phev). Nella prima metà dell'anno, sono stati consegnati in totale 171.300 Phev, più del triplo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+204,2%).

Per quanto riguarda le consegne di modelli 100% elettrici per regione, l'Europa, mercato domestico del gruppo, si è posizionata in testa nel primo semestre, con 128.078 veicoli (il 74,9%). Qui, il gruppo Volkswagen è stato leader di mercato, con una quota di circa il 26% delle consegne di Bev. Negli Stati Uniti, il gruppo ha consegnato ai clienti 18.514 modelli elettrici a batteria, il 10,8% dei Bev venduti dall'azienda a livello globale. Con ciò, in questo Paese, il gruppo ha raggiunto una quota di circa il 9% nel mercato elettrico, risultato migliore rispetto a quello ottenuto nel mercato generale che comprende i veicoli ad alimentazione tradizionale.

In Cina, 18.285 veicoli elettrici a batteria sono stati scelti dai clienti nella prima metà del 2021, pari al 10,7% delle consegne mondiali di Bev del gruppo.

Poco più della metà delle consegne Bev a livello globale nei primi sei mesi dell'anno è riconducibile alla marca Volkswagen, che ha totalizzato 92.859 unità (54,3%). A seguire i brand premium Audi e Porsche, con 32.775 (19,2%) e 19.822 veicoli (11,6%) rispettivamente. Škoda ha consegnato 17.697 Bev (10,4%) e Seat 6.172 (3,6%). I primi cinque modelli 100% elettrici nel primo semestre sono stati: Volkswagen ID.4, (37.292 unità), Volkswagen ID.3, (31.177 unità), Audi e-tron (incluso Sportback a quota 25.794 unità), Porsche Taycan (incluso Cross Turismo con 19.822 unità) e Volkswagen e-up!3 con 17.890 unità.